Ця атака була роботою українських військових по ворожих об'єктах. Про це 24 Каналу повідомили джерела в спецслужбах нашої держави.

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У Тамбові атакували пороховий завод

Російські пропагандисти зазначили, що ця атака відбулася о четвертій годині ранку за місцевим часом. За словами росіян, безпілотники літакового типу буцімто впав на майданчик біля цеху зі змішування порохів.

За словами росЗМІ, постраждалих та руйнувань нібито немає. Однак персонал заводу все одно "для безпеки" евакуювали.

Очевидці також бідкаються, що безпілотник спробував атакувати цех №3 Тамбовського порохового заводу у місті Котовськ, де змішують продукцію. За попередніми даними, безпілотник виявили працівники нічної зміни, яким довелося евакуюватися.

Росіяни зазначили, що на місце уже викликали саперів, а БпЛА нібито вже відвезли з місця подій.

Варто зазначити, що російське місто Котовськ, що поблизу Тамбова, розташоване за 555 кілометрів від крайньої східної точки на кордоні України. Таким чином атака українських військових по пороховому заводу багато чого каже про можливості наших безпілотників та "гарну роботу" російських комплексів протиповітряної оборони.

Де розташований Котовськ, у якому вразили Тамбовський пороховий завод: дивіться на карту

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