Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін дав зрозуміти, що під час атаки на нафтобазу у Санкт-Петербурзі застосовувалися наші безпілотники. Про це він сказав під час виступу на дискусії Deciding Your Tomorrow.

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Що розповів міністр

Камишін підтвердив, що дрони, якими було атаковано ворожу нафтобазу у Ленінградській області, були українського виробництва.

Це виготовлено в Україні. Так, цієї ночі ми влучили в ціль, і ця штука (дрон – 24 Канал) пролетіла рівно 1250 кілометрів цієї ночі,

– пояснив міністр.

Він повідомив, що Україна вже здатна виготовляти дрони вартістю від 350 доларів, які здатні літати на великі відстані.

Що цьому передувало