Наразі у телеграм-каналах росіяни розійшлись обуреннями на вибухи на нафтобазі. Скаржаться, що російська ППО не спрацювала і цього разу. А ось місцева влада взялась звинувачувати українську сторону в атаці. 24 Канал зібрав істерію росіян.

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Окупанти звинуватили Україну

Місцевий губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив, що нафтобазу намагався атакувати український безпілотник. Втім, начебто, дрон вдалось збити, а снаряд залетів на територію нафтобази, що власне і стало причиною пожежі та задимлення.

"Українці намагались атакувати об'єкти на території міста Клинці за допомогою БПЛА. Дрон був пригнічений засобами РЕБ міністерства оборони Росії. При знищенні повітряної цілі відбулося скидання боєприпасу на територію Клинцівської нафтобази",– хвацько завернув чиновник.



Губернатор заявив про атаку безпілотника / Скриншот з телеграму Богомазова

Переконують, що жертв та потерпілих вдалось уникнути. Мовляв, наслідки оперативно ліквідують, а пожежу уже вдалось локалізувати.

Росіяни ж бідкаються на РЕБ та діряве ППО

Та росіяни не так спокійно відреагували на інцидент і у коментарях до постів про вибухи розійшлись критикою російської влади та звинуваченнями української сторони.

Придушили так придушили. Клоуни "пропагандони". Час потішити Київ, мирним атомом. Попали куди хотіли, чому брехати. Снаряди закінчились, скоро і БПЛА закінчаться. У "свинорилих" маленька перемога,

– ідеться у повідомленнях росіян.



Росіяни істерять у пабліках / Скриншот з телеграм-каналів



Росіяни закликають до ударів у відповідь / Скриншот з телеграм-каналів



Жителі країни-агресора бідкаються на постійні "прильоти" / Скриншот з тг-каналів



Росіяни не вірять, що дрон вдалось "подавити", адже є влучання / Скриншот з тг-каналів

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