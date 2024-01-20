О взрывах в Клинцах сообщают российские телеграм-каналы. Оккупанты снова заявляют об "атаке беспилотников", передает 24 Канал.
Важно Хороший "хлопок": в ГУР рассказали о последствиях взрывов в Клинцах и Тамбове и причастности Украины
В Клинцах снова громко
В российских Клинцах Брянской области оккупанты снова жалуются на взрывы. Около 06:30 в городе было шумно и местные жители начали паниковать.
Позже российское минобороны заявило, что Клинцовский район якобы пытались атаковать беспилотники. По словам оккупантов, "пе-ве-о" все сбило, а пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков беспилотника работают оперативные и экстренные службы.
Над Клинцовским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте,
– сообщил губернатор Брянской области Богомаз.
В России уничтожили нефтебазу и повредили пороховой завод
- Для оккупантов утро 19 января оказалось крайне тревожным. Так, в Клинцах Брянской области прогремели мощные взрывы, после чего стало известно о пожаре на нефтехранилище. Как сообщили источники в спецслужбах, эта атака по враждебному объекту была работой украинской разведки. Известно, что были поражены четыре резервуара с бензином. Пожар настолько масштабный, что оккупанты до сих пор его не обуздали. По последним данным, огонь охватил около 1800 квадратных метров.
- Тревожно было и в Тамбове. Там под ударом оказался Тамбовский пороховой завод. Эта атака также была спецоперацией украинских подразделений.
- И хотя оккупанты заявляли, что якобы разрушений нет, а беспилотник просто "упал" на площадку возле цеха по смешиванию порохов, однако опубликованные в сети кадры свидетельствуют об обратном. Так, на видео видно разрушенное здание, обгоревшие автомобили и выбитые окна. Россияне также заявляют, что никто не пострадал, однако при таких масштабах разрушений могли пострадать работники.
- К слову, взрывы на нефтебазе и пороховом заводе спровоцировали изрядную истерику у россиян. Они начали критиковать российские власти, заявляли о дырявой "пе-ве-о" и традиционно требовали ответных ударов.