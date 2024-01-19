Пожары, взрывы и другие чрезвычайные ситуации регулярно происходят на территории военных объектов страны-агрессора. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов.

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Взрывы и пожары в России

Юсов подчеркнул, что когда говорится о нефтебазе, задействованной в обеспечении оккупационного корпуса горюче-смазочными материалами и не только, то это усложняет логистику для оккупантов. По его словам, это срывает графики поставок и предоставления.

Представитель ГУР МО рассказал, что это дает дополнительные возможности и больше времени, а также увеличивает пространство для маневра наших защитников.

В то же время, он отреагировал на утверждение россиян, уверяющих, что вышеупомянутые чрезвычайные ситуации возникли в результате атаки украинских беспилотников. Речь идет о БПЛА дальностью 900 километров.

Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, но украинские беспилотники, конечно, могут преодолевать и не такие расстояния. Если говорить о реакции в российском обществе, то все вопросы к Путину, к Шойгу, Герасимову, тем людям, которые продолжают геноцидную войну против Украины,

– заметил Юсов.

Как отметил чиновник, было бы странно, если бы эти события не имели никаких последствий для военных объектов на территории России.

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