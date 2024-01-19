Пожары, взрывы и другие чрезвычайные ситуации регулярно происходят на территории военных объектов страны-агрессора. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов.
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Взрывы и пожары в России
Юсов подчеркнул, что когда говорится о нефтебазе, задействованной в обеспечении оккупационного корпуса горюче-смазочными материалами и не только, то это усложняет логистику для оккупантов. По его словам, это срывает графики поставок и предоставления.
Представитель ГУР МО рассказал, что это дает дополнительные возможности и больше времени, а также увеличивает пространство для маневра наших защитников.
В то же время, он отреагировал на утверждение россиян, уверяющих, что вышеупомянутые чрезвычайные ситуации возникли в результате атаки украинских беспилотников. Речь идет о БПЛА дальностью 900 километров.
Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, но украинские беспилотники, конечно, могут преодолевать и не такие расстояния. Если говорить о реакции в российском обществе, то все вопросы к Путину, к Шойгу, Герасимову, тем людям, которые продолжают геноцидную войну против Украины,
– заметил Юсов.
Как отметил чиновник, было бы странно, если бы эти события не имели никаких последствий для военных объектов на территории России.
В России в последнее время "тревожно"
- Вечером 18 января в городе Старый Оскол Белгородской области произошел мощный пожар на подстанции. Поэтому в некоторых частях города исчез свет. В частности, в микрорайонах Буденного, Хмелева, Канатеа. Рядом с электроподстанцией расположено локомотивное депо. Местные жители сообщили, что перед пожаром они слышали звуки беспилотников и "хлопок". Российские власти традиционно попытались все сначала замолчать, а затем врать. В результате МЧС заявило, что на подстанции якобы произошло лишь короткое замыкание, которое якобы не привело к дальнейшему возгоранию.
- Впоследствии стало известно, что в городе Клинцы Брянской области занялась нефтебаза. Загорелось четыре резервуара с горючим. Площадь пожара составила 1 тысячу квадратных метров. В России сообщили, что нефтебазу пытались атаковать беспилотным летательным аппаратом, но он якобы был выведен из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Однако губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что во время так называемого уничтожения БПЛА успел сбросить боеприпас на нефтебазу.
- В то же время под ударом оказался Тамбовский пороховой завод. По словам россиян, беспилотники самолетного типа якобы упали на площадку возле цеха по смешиванию порохов. Как отметили росСМИ, пострадавших и разрушений вроде бы нет. Однако персонал завода все равно "для безопасности" был эвакуирован.