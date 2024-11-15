На практике, лишить водительские права из-за такой неявки не могут, передает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

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Отнять права может только суд

В то же время в ведомстве пояснили, что временное ограничение права управления применимо к гражданам, уклоняющимся от исполнения воинского долга, только по решению суда.

Для этого ТЦК должен обратиться в суд с исковым заявлением, если гражданин игнорирует требования по исполнению воинского долга.

Процедура подачи иска должна включать в себя детальное описание требований, которые должны быть выполнены, и документальное подтверждение уклонения от обязанностей гражданином.

После рассмотрения искового заявления суд должен принять решение о временном ограничении права на управление транспортом.

К слову, с мая 2024 года в Украине действуют штрафы за нарушение воинского учета от 17 до 25,5 тысячи гривен.Информацию о штрафах и производстве можно получить через личный визит в ТЦК, приложение "Действие" или почтовое уведомление, а также через государственную исполнительную службу или АСВП.