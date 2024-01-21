Місцеві телеграм-канали публікують відео з Тули. Спершу там пролунав гучний вибух, а тоді нічне небо спалахнуло вогнем, й стало ясно, як вдень.

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Повідомляють про приліт на територію "Щегловського валу" – підприємства військово-промислового комплексу Росії. Там збирають зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С" і "Панцир-С1", а також – модернізують різноманітну бронетехніку. Офіційних підтверджень або спростувань цієї інформації наразі немає. Водночас у мережі ширяться кадри – начебто з місця прильоту.

Вибухи у Тулі: дивіться відео

Окрім того, повідомляють, що дрони зафіксували над містами Орел та Смоленськ.

У міноборони Росії кажуть про дрони

Розбудили й пресслужбу російського міноборони. Там заявили про дрон, який начебто збила російська "ПВО" над Орловською областю. За словами міноборони, він нібито летів атакувати якийсь об'єкт.

Пізніше у міноборони вирішили, що один збитий БпЛА – звучить якось не надто солідно. Вже за короткий час відомство країни-терористки відзвітувало про "збитий" дрон над Тульською областю. Окрім того, поспішили заявити, що руйнувань – начебто немає.

Не минуло й години, як російська "ПВО" проявила нові дива й "збила" ще три БпЛА. Цього разу – начебто над Смоленською областю.

Залишається тільки побажати росіянам вибухової ночі.