Местные телеграмм-каналы публикуют видео из Тулы. Сначала там раздался громкий взрыв, а затем ночное небо вспыхнуло огнем, и стало ясно, как днем.

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Сообщают о прилете на территорию "Щегловского вала" – предприятия военно-промышленного комплекса России. Там собирают зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С" и "Панцирь-С1", а также модернизируют разнообразную бронетехнику. Официальных подтверждений или опровержений этой информации пока нет. В то же время в сети распространяются кадры – вроде бы с места прилета.

Взрывы в Туле: смотрите видео

Кроме того, сообщают, что дроны зафиксировали над городами Орел и Смоленск.

В минобороны России говорят о дронах

Разбудили и прессслужбу российского минобороны. Там заявили о дроне, который якобы сбила российская "ПВО" над Орловской областью. По словам минобороны, он якобы летел атаковать какой-то объект.

Позже в минобороны решили, что один сбитый БпЛА – звучит как-то не слишком солидно. Уже через короткое время ведомство страны-террористки отчиталось о "сбитом" дроне над Тульской областью. Кроме того, поспешили заявить, что разрушений – вроде бы нет.

Не прошло и часа, как российская ПВО проявила новые чудеса и сбила еще три БПЛА. На этот раз – вроде бы над Смоленской областью.

Остается только пожелать россиянам взрывной ночи.