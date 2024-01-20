Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, які втрати на полі бою були найбільш болючими для росіян у тимчасово окупованому Криму. За його словами, найкращою операцією досі залишається знищення крейсера "Москва".

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Ворога треба бити

Ігнат наголосив, що до цього долучилися усі Сили оборони — повітряні, військово-морські та інші. Він наголосив, що була геніальна операція. У ній взяв участь навіть Bayraktar. Він відвертав увагу. Крейсер "Москва" дуже заважав нашим захисникам. На ньому було розміщено багато апаратури, він мав серйозні ударні функції і знищити такий корабель було дуже непросто.

Але наші Сили оборони перехитрили їх – це класика. Я думаю, що не один фільм буде знято по цій операції,

– додав речник.

Крім цього, він пригадав удари ракетами StormShadow по різних об’єктах, наприклад, по штабу Чорноморського флоту. За словами Юрія Ігната, цей удар був красномовним та показав, що Севастополь – українське місто, а не "город русскіх моряков".

Також Ігнат назвав знищення російської авіації на аеродромах, але не уточнив, чия це операція та які засоби для цього використали. Не залишив речник Повітряних сил без уваги і знищення комплексів "Тріумф" з відео підтвердженням. Він зазначив, до цього долучалися Сили спеціальних операцій, ГУР, тому це операції усіх підрозділів Сил оборони у комплексі

Так, ворога треба бити, і про це я вам кажу — це логістика, це забезпечення, це бази, пункти управління,

– підсумував Юрій Ігнат.

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