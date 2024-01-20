Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, какие потери на поле боя были наиболее болезненными для россиян во временно оккупированном Крыму. По его словам, самой лучшей операцией до сих пор остается уничтожение крейсера "Москва".

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Врага нужно бить

Игнат подчеркнул, что к этому присоединились все Силы обороны — воздушные, военно-морские и другие. Он подчеркнул, что была гениальная операция. В ней принял участие даже Bayraktar. Он отвлекал внимание. Крейсер "Москва" очень мешал нашим защитникам. На нем было размещено много аппаратуры, у него были серьезные ударные функции и уничтожить такой корабль было очень непросто.

Но наши Силы обороны перехитрили их – это классика. Я думаю, что не один фильм будет снят по этой операции,

– добавил спикер.

Кроме этого, он вспомнил удары ракетами StormShadow по разным объектам, например, по штабу Черноморского флота. По словам Юрия Игната, этот удар был красноречивым и показал, что Севастополь – украинский город, а не "город русских моряков".

Также Игнат назвал уничтожение российской авиации на аэродромах, но не уточнил, чья это операция и какие средства для этого использовали. Не оставил спикер Воздушных сил без внимания и уничтожения комплексов "Триумф" с видео подтверждением. Он отметил, что к этому присоединялись Силы специальных операций, ГУР, поэтому это операции всех подразделений Сил обороны в комплексе.

Да, врага надо бить, и об этом я вам говорю — это логистика, это обеспечение, это базы, пункты управления,

– подытожил Юрий Игнат.

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