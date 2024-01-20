На поле боя была уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С7М "Малка". Россияне называли ее "самой мощной пушкой в мире".
Смотрите также Таких событий много, – ГУР впервые прокомментировало затопление в Севастополе корабля типа "Тарантул"
Что это за оружие
Такая установка "Малки" может стрелять 203 миллиметровым ядерным снарядом 3БВ2 мощностью 2000 тонн тротила. В этом и состоит главная опасность этой САУ. "Малка" может поражать цели на расстоянии до 47 километров.
В 2020 году оккупанты заявляли о принятии на вооружение одной из самых мощных пушек в мире, САУ 2С7М "Малка". В Силах обороны Юга такую модернизацию назвали "условной".
На самом деле этот пиар был частью попытки придать новую жизнь САУ разработки и производства еще 70-х годов. Речь идет о 203 миллиметровой САУ 2С7 "Пион", производство которой началось еще в 1975 году во времена СССР,
– сообщили наши защитники.
Недостатки российской САУ
Из-за своих размеров самоходная установка имеет ряд недостатков.
- пушка уязвима к повреждениям, ведь ее не устанавливают в башне, а крепят прямо к корпусу;
- через габариты САУ способна перевозить в корпусе до 8 снарядов, то есть ее должен сопровождать транспорт с боеприпасами, что делает ее крайне неавтономной.
- скорострельность пушки составляет 2 выстрела в минуту, то есть свой боезапас "Малка" может выстрелить за 4 минуты.
Потери врага на 20 января 2024 года
Только за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 750 окупантов. С начала полномасштабного вторжения потери Россия уже достигает более 375 тысяч личного состава.
Так, с 24 февраля 2022 года российская армия потеряла:
- личного состава – около 375 270,
- танков – 6 171,
- боевых бронированных машин – 11 455,
- артиллерийских систем – 8 868,
- РСЗО – 967,
- средства ПВО – 654,
- самолетов – 331,
- вертолетов – 324,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 934,
- крылатые ракеты – 1 818,
- корабли и катера – 23,
- подводные лодки – 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 11 848,
- специальная техника – 1389.