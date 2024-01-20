Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал в эфире телемарафона, что таких событий, о которых мы сможем узнать только позже – большинство. Перед этим глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что в этом году в Крыму будет больше наземных операций, пишет 24 Канал.

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Что рассказала разведка о затоплении в Крыму корабля типа "Тарантул"

Если мы говорим о сугубо технических проблемах врага, то он (враг – 24 Канал) пытается их тщательно скрывать. И в контексте отчета для собственного командования объективное состояние дел часто не доносится. И конечно же, скрывается от общества ну и понятно – от украинских спецслужб,

– заявил Юсов.

Однако представитель разведки пояснил, что есть много событий, о которых Украине известно и результатов спецмер, не освещаемых из соображений безопасности. И, в частности, потому, что инструменты и планы спецмер находятся в процессе реализации.

"Обнародование какой-то информации сейчас – нецелесообразно", – заявил Андрей Юсов.

Что известно о затоплении корабля типа "Тарантул"