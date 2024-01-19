На кадрах видно, что российский корабль затонул в период с 29 по 30 декабря 2023 года. Перед этим о затоплении корабля типа Тарантул в Севастополе заявили партизаны "Атеш".

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Что известно о затоплении корабля типа "Тарантул"

По данным источников международного разведывательного сообщества InformNapalm, этот факт (затопление – 24 Канал) подтверждается также спутниковыми снимками,

– заявили расследователи.

Они сравнили спутниковые снимки и данные из HUMINT-источников InformNapalm в Севастополе и отметили, что затопление корабля произошло, вероятно, в течение 29 – 30 декабря 2023 года.

Расследователи добавили, что 29 декабря 2023 года ориентировочно в 12 часов местные жители в социальных сетях писали, что слышали громкие взрывы, однако никаких официальных комментариев так называемая оккупационная "власть" Севастополя не предоставляла. Известно, что звук взрывов был таким, что в центре Севастополя в окнах дрожали стекла.

То есть, расследователи предполагают, что именно 29 – 30 декабря ВСУ успешно атаковали российский корабль в акватории Севастополя.



В Севастополе ушел под воду корабль типа "Тарантул"

Говорившие партизаны "Атеш" о сторожевом корабле типа "Тарантул"