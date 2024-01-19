Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона подчеркнула, что эти маневры не связаны с боевой деятельностью, информирует 24 Канал.

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Вывод кораблей может служить обычным военным морским "тетрисом". Корабли сложно помещаются в ту базу, на которую их переместили (Новороссийск – 24 Канал). Она не была подготовлена для такого количества кораблей, они туда просто не помещаются.

– отметила Наталья Гуменюк.

Она также напомнила, что корабли были вынуждены отойти под давлением сил обороны.

"Иногда для того, чтобы переформатировать расположение кораблей, приходится всех дружно вывести сначала, а потом завезти. Это не было связано с боевой деятельностью", - подчеркнула спикер.

Что известно о перемещении кораблей в Новороссийск