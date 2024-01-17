Даже несмотря на сильный шторм, ракетоноситель продолжает находиться на патрулировании за последние несколько суток. Об этом 24 Каналу рассказала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, отметив, что в этих условиях была понятна невозможность применения результативного ракетного пуска.

Не упустите Ракеты морского базирования "вне борта", – Гуменюк прокомментировала последнюю атаку россиян

Оккупанты экономят "Калибры"

Однако, переждав более мощные волны, враг остался на дежурстве недалеко от пусковых рубежей – ракетоносителя, на борту у которого 8 "Калибров". Судно могут вовлечь в любую дополнительную атаку: ракеты воздушного базирования, дроны, ракеты баллистического характера, береговые ракетные комплексы.

Все это может быть применимо как в комплексе, так и абсолютно точечно. Ракеты морского базирования "Калибры" высокоточны и могут отработать по конкретным целям. Пока мы наблюдаем очевидную экономию и сдержанность врага в применении ракет морского базирования, но это не тот показатель, который может означать однозначный отказ от использования "Калибров",

– подчеркнула Наталья Гуменюк.

Также в Азовском и Средиземном морях находятся по одному кораблю, но они не являются ракетоносителями.

Заметьте! За сутки проход по Керченскому проливу до Азовского моря совершило одно судно, оно не двигалось из пролива Босфор. В то же время к Черному морю проход совершил одно судно, продолжившее движение в направлении Босфора.

Ситуация в Черном море: главное