Навіть попри міцний шторм, ракетоносій продовжує перебувати на патрулюванні протягом останніх кількох діб. Про це 24 Каналу розповіла начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, зазначивши, що за цих умов була зрозуміла неможливість застосування результативного ракетного пуску.

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Окупанти економлять "Калібри"

Проте, перечекавши більш потужні хвилі, ворог залишився на чергуванні неподалік від пускових рубежів – ракетоносія, який на борту має 8 "Калібрів". Судно можуть залучити до будь-якої додаткової атаки: ракети повітряного базування, дрони, ракети балістичного характеру, берегові ракетні комплекси.

Усе це може бути застосовано як в комплексі, так і абсолютно точково. Ракети морського базування "Калібри" високоточні й можуть відпрацювати по конкретних цілях. Поки ми спостерігаємо очевидну економію і стриманість ворога в застосуванні ракет морського базування, але це не той показник, який може означати однозначну відмову від використання "Калібрів",

– підкреслила Наталія Гуменюк.

Також в Азовському на Середземному морях перебувають по одному кораблю, проте вони не є ракетоносіями.

Зауважте! За добу прохід Керченською протокою до Азовського моря здійснило одне судно, воно не рухалося з протоки Босфор. Водночас до Чорного моря прохід здійснив корабель, який продовжив рух у напрямку Босфору.

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