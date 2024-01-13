Вперше за довгий час "Калібри" використали при атаці 2 січня. Однак здебільшого окупанти намагаються не застосовувати саме ці ракети. Про це 24 Каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, пояснивши також, чи є загроза запусків ракет з Чорного моря.

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"Ворог намагається випробовувати нашу систему протиповітряної оборони на міцність. Вони намагаються виміряти нашу готовність до масованих ракетних атак", – зазначила Наталія Гуменюк.

Чому росіяни не використовують "Калібри"

Вранці 13 січня росіяни випустили по Україні 40 повітряних цілей. Під час атаки використали чимало видів ракет.

Ворог застосовує максимальну кількість різноманіття свого ракетного озброєння. Втім, залишається "поза бортом" ракети морського базування. Це очевидно, тому що є складнощі з логістикою,

– наголосила Гуменюк.

Російським окупантам дуже неспокійно у Севастополі, а саме там відбувається завантаження "Калібрів". Поновлення запасів, ймовірно, буде вже у критичній ситуації.

"У цих масованих атаках ворог здебільшого використовує ракети повітряного базування. У нашій зоні відповідальності було відпрацьовано по чотирьох ракетах. Це ракети Х-101, але були також і ракети Х-31П – радіолокаційні ракети, завдяки яким ворог хоче протидіяти засобам ППО", – розповіла Гуменюк.

Радіолокаційні ракети окупантів не виконали свого завдання та розірвалися у повітрі. Очевидною стає бажання росіян перевірити готовність протидії української системи протиповітряної оборони.

Чи є небезпека пусків ракет з моря

У Чорному морі, попри штормове попередження, зберігається ракетна загроза.

До тих пір, поки там розташовані ракетоносії, які споряджені "Калібрами" – високоточною зброєю, яка може долати відстань у 2500 тисячі кілометрів, ракетна загроза буде зберігатися. Генштаб оцінює рівень ракетної небезпеки оцінює як стабільно високий,

– зауважила речниця ОК "Південь".

Небезпека зберігається навіть тоді, коли ракетоносії заведені у пункти базування. Росіяни абсолютно не зважають на заходи безпеки і можуть випустити ракети навіть з пунктів базування. Власне, подібні випадки уже фіксували.

На сьогодні у Чорному морі перебуває два ракетоносії, в Азовському – один, який здійснює загальне патрулювання.

Ракетна атака на Україну 13 січня: коротко