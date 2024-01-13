Журналісти проаналізували дані Командування повітряних сил та визначили, скільки Росії коштувала ранкова атака по Україні.
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Які ракети Росія випустила по Україні під час атаки
Згідно з даними Повітряних сил, зранку 13 січня ворог випустив по країні 3 ударні БпЛА "Шахед", а також:
- 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400;
- 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
- До 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 6 крилатих ракет Х-22;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-31П;
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59.
Скільки ворог витратив коштів на ранковий обстріл
Іранські "Шахеди" коштують від 20 тисяч доларів до 50 тисяч доларів США за одиницю. Тобто, щонайменше 3 таких БпЛА коштували мінімум 60 тисяч доларів.
Натомість керована авіаційна ракета Х-59, за інформацією Forbes, коштує 0,5 мільйона доларів. Тож 4 такі ракети коштують 2 мільйони доларів.
Ціна керованої авіаційної ракети Х-31П аналогічна. Ворог випустив 2 таких ракети, отже загальна сума вартості випущених ракет становить 1 мільйон доларів.
А ось ракета Х-22 коштує приблизно 1 мільйон доларів, тобто загальна сума за випущені ракети становить 6 мільйонів доларів.
Натомість ціна зенітної керованої ракети С-300 становить як мінімум 2 мільйони доларів, отже загальна вартість випущених ракет цього типу – 14 мільйонів доларів.
Аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал" значно дорожча – ціна за одиницю становить 10 мільйонів доларів. Окупанти випустили 6 таких ракет, тож загальна сума – 60 мільйонів доларів.
Ракета Х-101 ще дорожча – одна така коштує росіянам 13 мільйонів доларів. Загальна сума випущених ракет цього типу становить 156 мільйонів доларів.