Журналисты проанализировали данные Командования воздушных сил и определили, сколько России стоила утренняя атака по Украине.

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Какие ракеты Россия выпустила по Украине во время атаки

Согласно данным Воздушных сил, утром 13 января враг выпустил по стране 3 ударных БпЛА "Шахед", а также:

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400;

6 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

До 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

6 крылатых ракет Х-22;

2 управляемые авиационные ракеты Х-31П;

4 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Сколько враг потратил средств на утренний обстрел

Иранские "Шахеды" стоят от 20 тысяч долларов до 50 тысяч долларов США за единицу. То есть, по меньшей мере, 3 таких БпЛА стоили минимум 60 тысяч долларов.

А управляемая авиационная ракета Х-59, по информации Forbes, стоит 0,5 миллиона долларов. Так что 4 таких ракеты стоят 2 миллиона долларов.

Цена управляемой авиационной ракеты Х-31П аналогичная. Враг выпустил 2 таких ракеты, так что общая сумма стоимости выпущенных ракет составляет 1 миллион долларов.

А вот ракета Х-22 стоит примерно 1 миллион долларов, то есть общая сумма за выпущенные ракеты составляет 6 миллионов долларов.

Цена зенитной управляемой ракеты С-300 составляет как минимум 2 миллиона долларов, так что общая стоимость выпущенных ракет этого типа – 14 миллионов долларов.

Аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" значительно дороже – цена за единицу составляет 10 миллионов долларов. Оккупанты выпустили 6 таких ракет, поэтому общая сумма – 60 миллионов долларов.

Ракета Х-101 еще дороже – одна такая стоит россиянам 13 миллионов долларов. Общая сумма выпускаемых ракет этого типа составляет 156 миллионов долларов.

Таким образом, ориентировочная общая сумма выпущенных ракет 13 января – 239,06 миллиона долларов.