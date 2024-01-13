Попри на несприятливі погодні умови, вороже корабельне угруповання в Чорному морі станом на вечір 13 січня збільшилося до тринадцяти одиниць. Серед них – п'ять великих десантних кораблів та один надводний ракетоносій, оснащений ракетами "Калібр".

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"Адмірал Макаров" – також на чергуванні

Як пишуть в Силах оборони Півдня, фрегат "Адмірал Макаров", який може переносити до восьми крилатих ракет "Калібр", був помічений у стані бойової готовності. Це викликає занепокоєння щодо можливості ракетних ударів по території України.

Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряних тривог та зберігати спокій. Важливо пам'ятати, що паніка може завдати більше шкоди, ніж сама загроза. Сили оборони України забезпечують безпеку громадян і готові до будь-яких викликів.

Всупереч шторму, ворог збільшив корабельне угруповання в Чорному морі до 13 одиниць, серед яких 5 ВДК і 1 надводний ракетоносій. Фрегат "Адмірал Макаров" споряджений до 8 "Калібрами",

– йдеться у джерелі.

Збільшення чисельності ворожих кораблів у Чорному морі може свідчити про підготовку до чергового удару. Тому Сили оборони України здійснюють всі необхідні заходи для зміцнення неба ППО, захисту обороноздатності країни та її територіальної цілісності.

Без "Калібрів": про останній обстріл України