Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа отметил, что после подобных ударов оккупантам будет сложно проводить высадки своего десанта. Кроме того, подобные атаки повлияют и на расположение ракетоносителей захватчиков.

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Неижпапа оценил возможность высадки россиянами десанта

Неижпапа рассказал, что украинские защитники с момента полномасштабного вторжения России успешно уничтожили три БДК, а также еще несколько десантных кораблей, принадлежавших стране-агрессору. По словам вице-адмирала, подобные действия существенно помешали способности противника совершать десантные нападения, уменьшив их численность только к батальону, то есть фактически вдвое.

Раньше они одновременно могли высадить два батальона, а теперь – один,

– подчеркнул Неежпапа.

Неижпапа подчеркнул, что одной из приоритетных задач ВСУ является противодействие десантным кораблям противника и ракетоносцам типа "Калибр". Он отметил, что благодаря упреждающим мерам Сил обороны российский флот успешно передислоцировал все свои ракетоносители "Калибров" в порт Новороссийск.

Вице-адмирал подчеркнул, что подобная передислокация произошла в течение 2023 года. Так, кроме ракетоносцев, россияне вывели свои десантные и патрульные корабли, сосредоточив их в Феодосии и Новороссийске.

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