В ежедневном отчете ISW сообщил, что в России могут готовить новые десантно-штурмовые бригады в составе общевойсковой армии. В ВСУ убедили, что сообщения о подготовке проникновения в тыл являются лишь враждебными вбросами.

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Обстановка в Черном море

В Черном море россияне развернули корабельную группировку в количестве 11 судов. Среди них 1 ракетоноситель – фрегат "Адмирал Макаров", который может нести на борту 8 "Калибров". В этой связи уровень ракетной опасности повышен.

В то же время в Черном море находятся также 5 больших десантных кораблей. Они отрабатывают задачи по слаженности экипажей, но держатся в прибрежных водах вдоль черноморского побережья России.

А по активности десантных кораблей – это очевидные провокативные действия на фоне вбросов о подготовке десантных операций в тыл линий обороны Украины.

– заверили в Силах обороны.

Уведомление о подготовке операций

В отчете 14 декабря ISW отметили, что так называемые "военкоры" начали сообщать о подготовке новых подразделений воздушно-десантных сил. Как бы ведется подготовка к десантированию в ближнем тылу Украины без парашютов. То есть такая же тактика, которую применили во время начальных боев за аэропорт "Гостомель" под Киевом 24 февраля 2022 года – путем посадки вертолетов для быстрого развертывания личного состава.

В то же время в ISW добавили, что развертывание десантно-штурмовых бригад изолировано от более широкой структуры сил воздушно-десантных войск, вероятно, будет означать, что они будут использоваться как еще одно средство для проведения изнурительных фронтовых атак под руководством пехоты на украинские укрепленные позиции в краткосрочной перспективе.