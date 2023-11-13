Спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук объяснил в эфире телемарафона, с какими проблемами столкнулся враг. Ранее он отмечал, что оккупанты переместили не только корабли, но и подлодки, пишет 24 Канал.

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Почему Россия не атакует с Черного моря

Враг был вынужден передислоцировать в Новороссийск свои носители крылатых ракет, однако логистика, обслуживающая эти носители, осталась в Севастополе. Вы наблюдаете такую большую паузу в использовании ракет, потому что сейчас враг столкнулся с проблемой отсутствия логистики,

– заявил Дмитрий Плетенчук.

По его словам, российские захватчики не могут загружать "Калибры" в Новороссийск. Соответственно – пока они эту проблему не решат, в принципе применять ракеты они не могут.

"Или же им (россиянам – 24 Канал) нужно переходить в Севастополь, чтобы зарядиться. А это для них опасно. Ну и конечно, они сейчас накапливают ракеты.

Кроме того, оккупанты должны выдерживать паузы, поскольку они ожидают зимнего периода и накапливают ракеты, поэтому оборонно-промышленный комплекс не может им поставить оружие в нужном количестве.

Какие корабли враг держит в Черном и Азовском морях

По состоянию на 7:00 13 ноября Россия держит в морях:

1 вражеский корабль – в Черном море;

один – в Азовском море;

два – в Средиземном море, среди которых один – носитель крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 8 ракет.

Украинские Военно-морские силы рассказали, что за сутки в интересах России, проход по Керченскому проливу совершили:

до Азовского моря – 3 судна, из них ни одно не двигалось из пролива Босфор;

к Черному морю – 2 судна, из них одно – продолжило движение в направлении пролива Босфор.



Какие корабли враг держит в море