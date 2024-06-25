Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что в Одессе открыты некоторые локации, которые были предварительно согласованы с областной военной администрацией и военным командованием. Есть несколько мест, которые также будут открыты и в области.

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Можно ли купаться в Одессе

Как отметил Братчук, люди действительно могут отдыхать на пляже и купаться на разрешенных локациях в Одессе. Но тут важно соблюдать правила. Многие люди игнорируют сигналы воздушной тревоги и продолжают сидеть на пляже. Это странно.

Есть главное правило – не игнорировать воздушную тревогу. Вчера мы все видели видео, где люди селфи делали, занимались спортом на пляже на фоне дыма, который возник после попадания "Искандера". Вот это действительно проблема. Сколько раз мы говорили, что это опасно. Вспомните, как враг "кассеты" использовал. Тогда "дом Гарри Поттера" сгорел. Были раненые и убитые,

– сказал Братчук.

К сожалению, такая ситуация вполне может повториться. Поэтому при воздушной тревоге лучше сразу уйти в укрытие. Это может сохранить жизнь.

Взрывы в Одессе: коротко