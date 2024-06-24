В компании прокомментировали атаку на их склады. Там заверили, что никаких "военных целей" не было и не могло быть.

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Как отреагировали в "Таврии В"

Я Борис Музалев, основатель сети "Таврия В", на нашем складе никогда не было ни оружия, ни ракет, ни снарядов, ни впервые, ни сейчас. Три сотни сотрудников склада этому свидетели,

– заявил предприниматель.

Соответствующие слова подтвердил и представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Таким образом он опроверг слухи о том, что на складах в Одессе хранились боеприпасы.

"Россияне разгоняют о том, что это военный объект. Враг заблаговременно планирует удары, ракетные тем более и понятно, что он готовился к этому обстрелу", – объяснил он.

По словам Братчука, на складе хранились в том числе и пищевые продукты. Однако не военная техника, как это распространяют российские пропагандистские СМИ.

Заметим, российские захватчики атаковали Одесскую область двумя крылатыми ракетами, вероятно "Искандер-К". В Воздушных силах сообщили, что благодаря активному противодействию противовоздушной обороны, одна из ракет была уничтожена.

Среди пострадавших 19-летний парень и двое мужчин 50 и 58 лет. Раненых госпитализировали. Также спасатели добровольческого отряда КУ "Муниципальная стража" спасли собаку, которая была под завалами.