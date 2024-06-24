Ранения получили прохожие, находившиеся рядом с местом российской атаки. Среди работников склада пострадавших нет, а один из них рассказал в эфире телемарафона, как пережил это утро, передает 24 Канал.

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Работники вышли со склада за минуту до прилета

Работников атакованного склада заставляли покидать свои рабочие места во время воздушных тревог. На этот раз это им спасло жизнь.

Пришла как раз минута после тревоги, как мы вышли все на улицы. И смотрим, как на нас летит ракета. Она летит, и я единственное, что успел сделать, нагнуться и накрыть голову. Резкий взрыв, все начало падать. Не передать эмоций, это было очень страшно. Минута времени определила, живы мы были бы или нет,

– рассказал один из рабочих разрушенного склада.

Также о том, как пережили ракетную атаку рассказывают и другие жители Одессы. Так, один из мужчин, который проживает в поврежденном в результате обстрела доме, рассказал, что в его квартире повылетали все окна. Одессит Николай отметил, что, к счастью, в момент атаки там не было детей, а потому никто из его семьи не пострадал. Он также добавил, что возле дома уже заработал координационный штаб, за помощью к которому он впоследствии обратится.

Напомним, что утром 24 июня россияне выпустили по Одессе две ракеты "Искандер-К". Одну из них удалось уничтожить ПВО. Другая попала в складские помещения. Пожар возник на площади 3000 квадратных метров. Он уже ликвидирован.