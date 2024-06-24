В результате очередной атаки страны-агрессора есть пострадавшие. Все, что известно об ударе по Одессе – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно об атаке на Одессу

Рано утром Воздушные силы Украины предупредили об угрозе применения российского баллистического вооружения с Южного направления. В нескольких областях объявили воздушную тревогу.

Впоследствии там сообщили, что ракеты направляются в направлении Одесской области. Сильный взрыв в городе прогремел в 08:02. В социальных сетях сразу начали появляться сообщения о дыме, что поднимался над городом.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что в результате российской атаки было зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре в Одессе.

Удар по Одессе / Фото полиции

Что известно о пострадавших

Сейчас известно о трех пострадавших: 19-летнего парня и двух мужчин 50 и 58 лет. Все раненые госпитализированы, врачи оказывают им необходимую помощь.

Также спасатели добровольческого отряда КУ "Муниципальная стража" спасли собаку, что был под завалами.

Ликвидация последствий атаки продолжается, экипажи патрульной полиции регулируют дорожное движение и обеспечивают беспрепятственный проезд спецтранспорта.

Чем атаковали Одессу

Российские войска атаковали Одесскую область двумя крылатыми ракетами, вероятно "Искандер-К". В Воздушных силах сообщили, что благодаря активному противодействию противовоздушной обороны, одна из ракет была уничтожена.

Какой объект поврежден в результате вражеского удара

Во время российского удара по Одессе было зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре, в частности, повреждениям подверглось складское помещение. На месте попадания произошел пожар, который сейчас ликвидируют пожарные.

В Одесской прокуратуре сообщили, что повреждения также получили жилые дома и автомобили, находившиеся рядом. Сейчас продолжается осмотр и устанавливается полный перечень разрушений и повреждений.

В частности, начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Силы обороны призвали всех реагировать на сигнал воздушной тревоги и в случае угрозы направляться в укрытие и оставаться там до отбоя.