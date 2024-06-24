Внаслідок чергової атаки країни-агресорки є постраждалі. Усе, що відомо про удар по Одесі – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про атаку на Одесу

Рано-вранці Повітряні сили України попередили про загрозу застосування російського балістичного озброєння з Південного напрямку. У кількох областях оголосили повітряну тривогу.

Згодом там повідомили, що ракети прямують у напрямку Одеської області. Сильний вибух у місті прогримів о 08:02. У соціальних мережах одразу почали з’являтися повідомлення про дим, що підіймався над містом.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок російської атаки було зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі в Одесі.

Удар по Одесі / Фото Поліції

Що відомо про постраждалих

Наразі відомо про трьох постраждалих: 19-річного хлопця та двох чоловіків 50 та 58 років. Всі поранені ушпиталені, лікарі надають їм необхідну допомогу.

Також рятувальники добровольчого загону КУ "Муніципальна варта" врятували собаку, що був під завалами.

Ліквідація наслідків атаки триває, екіпажі Патрульної поліції регулюють дорожній рух та забезпечують безперешкодний проїзд спецтранспорту.

Чим атакували Одесу

Російські війська атакували Одещину двома крилатими ракетами, ймовірно "Іскандер-К". У Повітряних силах повідомили, що завдяки активній протидії протиповітряної оборони, одну з ракет було знищено.

Який об'єкт пошкоджено внаслідок ворожого удару

Під час російського удару по Одесі було зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі, зокрема, пошкоджень зазнало складське приміщення. На місці влучання сталася пожежа, яку зараз ліквідовують вогнеборці.

Сили оборони закликали всіх реагувати на сигнал повітряної тривоги та у разі загрози прямувати в укриття й залишатися там до відбою.