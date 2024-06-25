Оккупанты начали "разгонять", что попали в склад БК. Однако на самом деле, как рассказал 24 Каналу представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, там размещался склад "Таврии В" с пищевыми продуктами и бытовой химией.

Смотрите также Попали в гражданскую инфраструктуру, есть пострадавшие: все, что известно об ударе по Одессе 24 июня

Больше о последствиях удара

Сергей Братчук отметил, что наибольший ущерб нанесен на площади более 5 тысяч квадратных метров, а пожар возник на площади около 3 тысяч квадратных метров. К спасательной операции было привлечено более 90 пожарных и 20 единиц техники. Кроме того, тушить возгорание помогал пожарный поезд Укрзализныци.

К счастью, погибших нет. На складе находилось несколько десятков человек, но они спустились в укрытие во время объявления воздушной тревоги. Однако четверо одесситов пострадали. 19-летний парень находится в медучреждении, все остальные – получили медицинскую помощь и будут находиться на амбулаторном лечении.

"Экономические последствия чрезвычайно велики. Но надеюсь, что Одесса оправится, потому что было очень громко и много дыма, поскольку бытовая химия размещалась на этом торговом складе. Сегодня (25 июня – 24 Канал) уже была угроза баллистики с юга, но обошлось. Однако понимаем, что вражеские обстрелы в течение дня потенциально возможны", – отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

Обратите внимание! После удара по Одессе российские пропагандисты заявили, что под удар якобы попали "до 10 иностранных специалистов". Якобы они обслуживали склад ракетного вооружения западного производства. Основатель сети "Таврия В" Борис Музалев заявил, что на складе никогда не было ни оружия, ни ракет, ни снарядов.