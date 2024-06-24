Во время атаки по Одессе под ударом оказалось складское помещение "Таврии В". В компании сразу заверили, что никаких "военных целей" не было и не могло быть.

Читайте также Вероятно, атаковали с Азовского моря, – Братчук о российском ударе по Одессе

Россияне похвастались ударом по Одессе

На данный момент известно о трёх пострадавших: 19-летнего парня и двух мужчин 50 и 58 лет. Они находятся в больнице, в состоянии средней степени тяжести.

Российская пропагандистская машина уже успела похвастаться циничным ударом. Россияне также заявили об "иностранных специалистах", которые якобы были на месте удара.

Склад ракетного вооружения западного производства поражен в Одессе, под удар попали до 10 иностранных специалистов, которые обслуживали ракеты,

– говорится в сообщении пропагандистов, которые цитируют силовые структуры России.

Основатель сети "Таврия В" Борис Музалев заявил, что на складе никогда не было ни оружия, ни ракет, ни снарядов. Соответствующие слова подтвердил и представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Таким образом он опроверг слухи о том, что на складах в Одессе хранились боеприпасы.

По словам Братчука, на складе хранились в том числе и пищевые продукты. Однако не военная техника, как заявляет российская пропаганда.