Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что, по предварительным данным, враг использовал ракету "Калибр". Вероятно, запустили ее из акватории Азовского моря.

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Что известно об обстреле Одессы

Как отметил Братчук, именно в Азовском море сейчас находится как минимум два корабля-ракетоносителя. Еще одна подводная лодка дежурила в Черном море, но она была без ракет на борту. Известно о прилете в объект гражданской инфраструктуры.

Собственно, к сожалению, есть у нас прилет. Враг традиционно атаковал гражданскую инфраструктуру. Подробнее уже сообщит областная военная администрация, городские власти. Но то, что это чисто гражданский объект – нет никаких сомнений,

– отметил Братчук.

Не стоит разгонять российский пропагандистские нарративы, что такой удар является ответом на взрывы в Крыму. Российские оккупанты заранее планируют удары по Одессе. Они обстреливают город и регион практически каждый день.

Очень активно также работает вражеская тактическая авиация. Недавно Россия также хотела ударить авиационной ракетой по Одесской области, но она упала в Черное море.

Обстрел Одессы 24 июня: кратко