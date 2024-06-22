В субботу, 22 июня, в городском совете Одессы сообщили о запуске ракеты со стороны Черного моря. Собственно, не долетела она до цели потому, что потеряла боевую способность.

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Россияне пытались атаковать Одессу

Как констатирует одесская власть, российские террористы не прекращают системные ракетные атаки по южным регионам Украины. Регулярно соответствующие области страдают от обстрелов.

С самолета тактической авиации – из акватории Черного моря – российские войска направили управляемую авиационную ракету по Одесской области. Над акваторией Черного моря ракета потеряла боевую способность,

– указано в сообщении.

Пресс-служба горсовета Одессы призывает местных жителей быть внимательными к сигналам воздушных тревог и оперативно переходить в укрытие. Считанные минуты могут стоить жизни.

Обратите внимание! Около 19:26 в Одессе и регионе прозвучала воздушная тревога. Воздушные силы впоследствии писали о скоростной цели в направлении области, движущейся со стороны Черного моря. Уже в 19:59 прозвучал отбой, а в пресс-службе Воздушных сил отчитались, что угроза миновала.

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Напомним, 21 июня в Одессе слышали взрывы. Как сообщил глава ОВА Олег Кипер, в результате попадания баллистической ракеты был поврежден объект рекреационной инфраструктуры. Вспыхнул пожар.