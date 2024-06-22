У суботу, 22 червня, в міській раді Одеси повідомили про запуск ракети з боку Чорного моря. Власне, не долетіла вона до цілі тому, що втратила бойову спроможність.

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Росіяни намагалися атакувати Одесу

Як констатує одеська влада, російські терористи не припиняють системні ракетні атаки по південних регіонах України. Регулярно відповідні області потерпають від обстрілів.

З літака тактичної авіації – з акваторії Чорного моря – російські війська спрямували керовану авіаційну ракету по Одещині. Над акваторією Чорного моря ракета втратила бойову спроможність,

– вказано в повідомленні.

️Пресслужба міськради Одеси закликає місцевих жителів бути уважними до сигналів повітряних тривог та оперативно переходити в укриття. Лічені хвилини можуть вартувати життя.

Зверніть увагу! Близько 19:26 в Одесі та регіоні пролунала повітряна тривога. Повітряні сили згодом писали про швидкісну ціль у напрямку області, що рухається з боку Чорного моря. Уже о 19:59 пролунав відбій, а в пресслужбі Повітряних сил відзвітували про те, що загроза минула.

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Нагадаємо, 21 червня в Одесі чули вибухи. Як повідомив очільник ОВА Олег Кіпер, внаслідок влучання балістичної ракети було пошкоджено об'єкт рекреаційної інфраструктури. Спалахнула пожежа.