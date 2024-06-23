О взрывах на полуострове сообщает ряд местных телеграмм-каналов, передает 24 Канал.

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В Крыму прогремели взрывы

Взрывы в Евпатории прогремели около 22:00.

Я слышал два очень мощных взрыва в городе. Дома дрожали окна, в городе слышны сирены скорых и полиции,

– рассказал местный житель журналистам.

По предварительной информации, прилет мог быть в воинскую часть оккупантов между населенными пунктами Молочное и Уютное.

Однако на этом "тревожный вечер" в Крыму не закончился.

В Заозерном, Евпатории и Донузлаве слышны взрывы, около восьми взрывов,

– сообщают местные СМИ со ссылкой на жителей Крыма.

В Крыму могло быть попадание в воинскую часть: смотрите видео

Впоследствии также стало известно, что около 3 – 5 взрывов прозвучало в районе Черноморского и Межводного, однако дальнейших подробностей пока нет.

Интересно, что несколько часов назад российские СМИ якобы предупреждали об атаке, которая готовится на Крым.

По нашей информации, ВСУ готовят массированный налет на Крымский полуостров. Также идет подготовка к массированному удару дальнобойных ракет, таких как ATACMS,

– говорится в сообщении одного из каналов.

В 22:03 в оккупированном Севастополе объявили воздушную тревогу. Однако уже через 10 минут оккупационный губернатор города Михаил Розважаев объявил ее отбой.