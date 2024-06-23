Про вибухи на півострові повідомляє низка місцевих телеграм-каналів, передає 24 Канал.

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В Криму пролунали вибухи

Вибухи в Євпаторії пролунали близько 22:00.

Я чув два дуже потужних вибухи у місті. Вдома тремтіли вікна, у місті чути сирени швидких та поліції,

– розповів місцевий мешканець журналістам.

За попередньою інформацією, приліт міг бути у військову частину окупантів між населеними пунктами Молочне і Уютне.

Однак на цьому "тривожний вечір" в Криму не закінчився.

У Заозерному, Євпаторії та Донузлаві чути вибухи, близько восьми вибухів,

– повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на мешканців Криму.

В Криму могло бути влучання у військову частину: дивіться відео

Згодом також стало відомо, що близько 3 – 5 вибухів пролунало в районі Чорноморського та Міжводного, однак подальших подробиць наразі немає.

Цікаво, що кілька годин тому російські ЗМІ нібито попереджали про атаку, яка готується на Крим.

За нашою інформацією, ЗСУ готують масований наліт на Кримський півострів. Також триває підготовка до масованого удару далекобійних ракет, таких як ATACMS,

– йдеться у повідомленні одного з каналів.

О 22:03 в окупованому Севастополі оголосили повітряну тривогу. Однак вже за 10 хвилин окупаційний губернатор міста Міхаїл Розважаєв оголосив її відбій.