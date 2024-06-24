Під час атаки по Одесі під ударом опинилося складське приміщення "Таврії В". В компанії одразу запевнили, що жодних "воєнних цілей" не було і не могло бути.

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Росіяни похвалилися ударом по Одесі

Наразі відомо про трьох постраждалих: 19-річного хлопця та двох чоловіків 50 та 58 років. Вони перебувають у лікарні, у стані середнього ступеня тяжкості.

Російська пропагандистська машина вже встигла похвалитися цинічним ударом. Росіяни також заявили про "іноземних фахівців", які нібито були на місці удару.

Склад ракетного озброєння західного виробництва вражений в Одесі, під удар потрапили до 10 іноземних фахівців, які обслуговували ракети,

– йдеться у повідомленні пропагандистів, які цитують силові структури Росії.

Засновник мережі "Таврія В" Борис Музальов заявив, що на складі ніколи не було ні зброї, ні ракет, ні снарядів. Відповідні слова підтвердив й речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Таким чином він спростував чути про те, що на складах в Одесі зберігалися боєприпаси.

За словами Братчука, на складі зберігалися зокрема й харчові продукти. Однак не військова техніка, як заявляє російська пропаганда.