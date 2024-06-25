Окупанти почали "розганяти", що поцілили у склад БК. Проте насправді, як розповів 24 Каналу речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, там розміщувався склад "Таврії В" з харчовими продуктами та побутовою хімією.

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Сергій Братчук наголосив, що найбільшої шкоди завдано на площі понад 5 тисяч квадратних метрів, а пожежа виникла на площі близько 3 тисяч квадратних метрів. До рятувальної операції було залучено понад 90 вогнеборців і 20 одиниць техніки. Крім того, гасити загоряння допомагав пожежний поїзд Укрзалізниці.

На щастя, загиблих немає. На складі перебувало кілька десятків людей, але вони спустилися в укриття під час оголошення повітряної тривоги. Однак четверо одеситів постраждало. 19-річний хлопець перебуває у медзакладі, усі інші – отримали медичну допомогу й перебуватимуть на амбулаторному лікуванні.

"Економічні наслідки надзвичайно великі. Але сподіваюся, що Одеса оговтається, бо було дуже гучно і багато диму, оскільки побутова хімія розміщувалася на цьому торговельному складі. Сьогодні (25 червня – 24 Канал) вже була загроза балістики з півдня, але обійшлося. Проте розуміємо, що ворожі обстріли протягом дня потенційно можливі", – зазначив речник Української добровольчої армії "Південь".

Зверніть увагу! Після удару по Одесі російські пропагандисти заявили, що під удар нібито потрапили "до 10 іноземних фахівців". Буцім вони обслуговували склад ракетного озброєння західного виробництва. Засновник мережі "Таврія В" Борис Музальов заявив, що на складі ніколи не було ні зброї, ні ракет, ні снарядів.