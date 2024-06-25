Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що в Одесі відкриті деякі локації, які були попередньо узгоджені із обласною військовою адміністрацією та військовим командуванням. Є кілька місць, які також будуть відкриті і в області.

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Чи можна купатися в Одесі

Як наголосив Братчук, люди дійсно можуть відпочивати на пляжі та купатися на дозволених локаціях в Одесі. Але тут важливо дотримуватися правил. Багато людей ігнорують сигнали повітряної тривоги і продовжують сидіти на пляжі. Це дивно.

Є головне правило – не ігнорувати повітряну тривогу. Вчора ми всі бачили відео, де люди селфі робили, займалися спортом на пляжі на фоні диму, який виник після влучання "Іскандеру". Оце дійсно проблема. Скільки разів ми говорили, що це небезпечно. Згадайте, як ворог "касети" використовував. Тоді "будинок Гаррі Поттера" згорів. Були поранені та вбиті,

– сказав Братчук.

На жаль, така ситуація цілком може повторитися. Тому при повітряній тривозі краще одразу піти в укриття. Це може зберегти життя.

Вибухи в Одесі: коротко