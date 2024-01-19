Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону наголосила, що ці маневри не пов'язані із бойовою діяльністю, інформує 24 Канал.

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Виведення кораблів може слугувати звичайним військовим морським "тетрисом". Кораблі складно вміщуються у ту базу, у яку їх перемістили (Новоросійськ – 24 Канал). Вона не була підготовлена для такої кількості кораблів, вони туди просто не поміщаються,

– зазначила Наталія Гуменюк.

Вона також нагадала, що кораблі були змушені відійти під тиском Сил оборони.

"Часом для того, щоб переформатувати розташування кораблів доводиться усіх дружно вивести спершу, а потім завезти. Це не було пов'язано з бойовою діяльністю", – наголосила речниця.

Що відомо про переміщення кораблів до Новоросійська