Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону наголосила, що ці маневри не пов'язані із бойовою діяльністю, інформує 24 Канал.
Дивіться також Росіяни дуже економлять ракети морського базування: що це означає
Виведення кораблів може слугувати звичайним військовим морським "тетрисом". Кораблі складно вміщуються у ту базу, у яку їх перемістили (Новоросійськ – 24 Канал). Вона не була підготовлена для такої кількості кораблів, вони туди просто не поміщаються,
– зазначила Наталія Гуменюк.
Вона також нагадала, що кораблі були змушені відійти під тиском Сил оборони.
"Часом для того, щоб переформатувати розташування кораблів доводиться усіх дружно вивести спершу, а потім завезти. Це не було пов'язано з бойовою діяльністю", – наголосила речниця.
Що відомо про переміщення кораблів до Новоросійська
- 16 січня OSINT-аналітик MT Anderson із посиланням на супутникові знімки повідомив, що в бухтах тимчасово окупованого Севастополя стає дедалі менше кораблів Чорноморського флоту Росії.
- Російські окупанти в Криму вже кілька місяців переводять кораблі Чорноморського флоту в порт Новоросійська через побоювання втратити свої кораблі.
- Останньою краплею, яка спонукала окупантів до цього рішення, імовірно, став удар по великому десантному кораблю росіян "Новочеркаськ".