В эфире 24 Канала спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сказал, почему оккупантам следует привыкать к блэкауту в Крыму. Заметим, что российские захватчики сказали, что причиной отключения света якобы стало аварийное отключение на Балаклавской ТЭС.

Обратите внимание 5 самолетов НАТО ведут разведку на Крымском направлении: это может быть предтечей "хлопка"

"Одесситы были готовы передать свой опыт крымчанам, как действовать во время воздушной тревоги. Год или почти два назад это казалось шуткой для жителей полуострова. Сегодня мы готовы предоставить одесский опыт, как действовать во время блэкаута, но советы будем предоставлять только ожидающим, которые ждут возвращение Украины и возвращение Крыма в родную гавань", – сказал Братчук.

Дальше будет жарко, метко и ярко

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" сообщил, что сейчас выясняют, доразведывают и впоследствии распространят информацию о том, что стало причиной аварийных отключений на территории временно оккупированного Крыма.

Я думаю, что таких проблем на полуострове будет еще больше. Потому что Крым стал милитарным хабом, работающим на войну России против Украины, у него должны возникать проблемы,

– подчеркнул Братчук.

Блэкауты на Крымском полуострове будут провоцировать ряд проблем для российских военных объектов.

"Когда Света собирает вещи и уходит с военных объектов, то конечно и ПВО становится менее мощным. Военные части в Крыму тоже будут оставаться и без глаз, и без ушей. После очень темного, будет очень жарко, метко и ярко", – добавил спикер Украинской добровольческой армии "Юг".

Больше о событиях в Крыму