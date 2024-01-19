Сегодня днем у побережья Черного моря было замечено 5 самолетов НАТО. Об этом сообщил портал отслеживания авиаперелетов Flightradar.
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Так, один из самолетов – Boeing E-3A Sentry – баражирует над территорией Румынии. Это американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления более известен как AWACS.
Второй Bombardier Challenger 650 Artemis летает вдоль границ Украины и Молдовы. Он начал патрулирование из воздушного пространства Румынии.
Также в этой зоне дежурят 2 самолета Boeing RC-135W Rivet Joint, принадлежащих Королевским ВВС Великобритании и ВВС США, а также американский самолет Boeing P-8A Poseidon.
Самолеты НАТО над Черном море: фото Flightradar
Передают разведданные Украине
Известно, что авиация Североатлантического союза периодически кружит над акваторией Черного моря. Самолеты собирают разведывательную информацию, которой делятся с Киевом в режиме реального времени. Эти данные Украина затем использует для ракетных ударов и атак дронов на вражеские военные объекты в Крыму.
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- В первые дни Нового года украинские защитники поздравили оккупантов в Крыму. Днем 4 января раздавались взрывы в разных местах на полуострове.
- В частности, под Севастополем наши военные ударили по командному пункту оккупантов, а под Евпаторией – нанесли удар по противовоздушной обороне противника. Также был уничтожен склад боеприпасов оккупантов.
- Кроме того, враг потерял несколько РЛС на аэродроме в Саках.
- Россияне назвали атаку 4 января "самым массированным" нападением на Крым. Они заявили, что по полуострову ударили около 40 беспилотников, а также 10 ракетами.