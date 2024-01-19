Издание Financial Times пишет, что по оценке американских разведчиков цели российского президента Владимира Путина в Украине не изменились. Он все еще хочет завоевать всю страну и покорить украинцев.
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Перспективы прорыва
Издание, ссылаясь на украинских военных, пишет, что целью наступления может быть полный захват Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. В то же время россияне могут попытаться захватить крупные города, например Харьков или повторить свою попытку захвата Киева.
Это объясняет, почему Россия продолжает наступательные операции на Востоке Украины по нескольким направлениям. В частности, вокруг Авдеевки, а также на Лиманском и Купянском направлении.
Перспектива оперативного прорыва у обеих сторон невелика.
Украина меняет тактику и переходит в "активную оборону". Такая стратегия предполагает также поиск слабых мест у противника в сочетании с дальними воздушными ударами. Благодаря этому Украина сможет нарастить силы в этом году и подготовиться к 2025 году. Тогда контрнаступление будет иметь больше шансов.
Эту стратегию поддерживают и страны – партнеры. Таким образом, они смогут подготовить базу для помощи нашему государству. В частности, на таком подходе настаивают и США.
Россия может напасть на страну НАТО
- В последнее время много говорят о том, что Россия может напасть на страну-члена Североатлантического альянса . В Германии призывали готовиться. Однако немецкие эксперты считают, что вооруженное противостояние между НАТО и Россией возможно через 5-8 лет.
- Министр обороны Борис Писториус не считает вероятным нападение агрессора именно сейчас. Впрочем, склонен доверять заявлениям экспертов, что война может развернуться в ближайшие несколько лет.
- Также чиновник отметил, что своим заявлением хочет "разбудить общество" и призвать Вооруженные силы Германии быть готовыми к такому сценарию.
- Эксочельщик МИД Германии Йошка Фишер заявил, что российский президент Владимир Путин может напасть на Молдову. В то же время он уверен, что Путин вряд ли осмелится напасть на одну из стран НАТО . Дипломат сказал, что война в Украине показала ему, что России будет тяжело успевать по оружейным технологиям НАТО. По его словам, лучше всего мир может сделать для мира – массово перевооружиться.