Видання Financial Times пише, що за оцінкою американських розвідників, цілі російського президента Владіміра Путіна в Україні не змінились. Він досі хоче завоювати всю країну та підкорити українців.

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Перспективи прориву

Видання, посилаючись на українських військових, пише, що метою наступу може бути повне захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Водночас росіяни можуть спробувати захопити великі міста, наприклад, Харків чи повторити свою спробу захоплення Києва.

Це пояснює, чому Росія продовжує наступальні операції на Сході України за декількома напрямками. Зокрема, навколо Авдіївки, а також на Лиманському та Куп'янському напрямку.

Зверніть увагу! Росіяни вже кілька разів намагались поновити наступ на кількох напрямках, однак жодного разу їхні спроби не увінчались успіхом. Крім цього, про новий наступ на Харків та Київ говорять вже не вперше.

Перспективи оперативного прориву в обох сторін невеликі.

Україна змінює тактику та переходить до "активної оборони". Така стратегія передбачає також і пошук слабких місць у противника у поєднанні з далекими повітряними ударами. Завдяки цьому Україна зможе наростити сили цього року та підготуватися до 2025-го. Тоді контрнаступ матиме більше шансів.

Цю стратегію підтримують і країни – партнери. Таким чином вони зможуть підготувати базу для допомоги нашій державі. Зокрема, на такому підході наполягають і США.

Росія може напасти на країну НАТО