Літак А-50 – один із дуже рідкісних і дуже цінних літаків раннього попередження з радіолокатором російських ВПС. Внаслідок збиття, імовірно, загинули всі 15 людей на борту, в тому числі й високопоставлені офіцери, ідеться у публікації Forbes.

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"Хто це зробив?" – пожартували українські ВПС.

"Відповіддю, схоже, є ракети протиповітряної оборони Patriot PAC-2 з радіусом дії 90 миль (близько 144 км). Менш ймовірно: Patriot PAC-3 або С-300 меншої дальності", – зазначив журналіст Девід Акс.

Ось як спрацювала пастка для російських літаків

Попри те, що наразі достеменно невідомо, якою зброєю збили розвідувальний літак А-50, але аналітики мають кілька теорій. Зокрема, Том Купер, який написав багато книг про радянські та російські військові літаки, припустив, що українські радари та ракетники заманили російські екіпажі в пастку.

Якщо це так, то військові Повітряних сил влаштували пастку у момент, коли літаки українських ВПС – імовірно, бомбардувальники Су-24 – завдали ударів по об'єктах ВПС Росії на окупованому Кримському півострові.

Удари по Криму придушили наземне радіолокаційне покриття росіян, залишивши вцілілі ракетні батареї на півострові частково "сліпими", зокрема, на півночі, де місцевість допомогла замаскувати наближення українських літаків, безпілотників і ракет.

Російські командири зробили очевидну, але дурну річ: наказали одному з небагатьох літаків з радіолокаторами А-50, які зазвичай літають далеко на південь над Азовським морем, просунутися далі на північ, щоб розширити радіолокаційне покриття більшої частини Криму, – припустив журналіст.

Довідка. Літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 супроводжував чотиригвинтовий десантний командний пункт Іл-22М з приблизно 10 членами екіпажу. Іл-22 – радіорелейна платформа: його екіпаж допомагає екіпажу А-50, обслуговуючи зв'язок, передає дані, для яких у А-50 бракує потужності.

"Хитрість полягала в тому, щоб українці націлили на А-50 та Іл-22, який його супроводжував, не повідомляючи російські екіпажі занадто завчасно про атаку – і не жертвуючи своєю дорогоцінною системою Patriot", – написав журналіст.

Він наголосив, що все, що потрібно було зробити українцям, – це таємно розгорнути відповідну систему ЗРК, щоб націлитися на два літаки з великої відстані.

Також імовірно, що Повітряні сили розгорнули пускову установку та радар, а також обладнання для електроживлення від однієї зі своїх трьох систем ЗРК PAC-2/3 поєднанні з одним із своїх радарів С-300.

Робота Patriot та С-300

Повідомляється, що російський винищувач-бомбардувальник Су-34 зафіксував раніше невідому українську батарею С-300, яка вмикала свій радар за кілька хвилин до того, як були збиті А-50 та Іл-22.

Ось, що припустив аналітик: "якщо батарея С-300 увімкнула початкове освітлення, вона повинна була пройти вздовж цілей до прихованої батареї Patriot, яка була неподалік".

"Останній увімкнув свій радар лише на кілька секунд: достатньо довго, щоб отримати власні дані націлювання, але надто коротко, щоб росіяни могли надійно виявити його випромінювання та оцінити їх як загрозу. І тоді українці почали стріляти своїми ракетами", – припустив Купер.

Через хвилину ракети знищили А-50 і пошкодили Іл-22.