Про це ідеться в актуальному розвідувальному огляді Британської розвідки за 17 січня. Там назвали "значущою подією" знищення російського літака А-50.
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Зазначають, що це змусить російське командування обмежити зону діяльності військових літаків.
"Імовірне успішне ураження А-50 Україною – це значуща подія. Тепер Росії доведеться подумати над обмеженням зони діяльності її літаків. А-50 був важливим для Росії, завдяки йому вона підтримувала обізнаність про ситуацію у повітрі над зоною ведення бойових дій", – ідеться у звіті.
Розвідники нагадали, що 14 січня російський літак далекого виявлення та контролю А-50 "майже точно" вибухнув та впав у західній акваторії Азовського моря, а пошкодженому Іл-22М, схоже, що вдалося сісти на одному з російських аеропортів.
Чому це гарна перспектива
У Росії, пише розвідка, всього вісім А-50, і це, ймовірно, дозволить закрити оперативні потреби на найближчий час. Водночас і у довгостроковій перспективі втрата літака може мати значний вплив, адже зменшення кількості цих літаків зумовлює більше навантаження на ті, які залишаються, та їхні екіпажі.
Головне про збиття А50
- Ввечері 14 січня українські військові збили над акваторією Азовського моря російський літак А-50, а також підбили ІЛ-22.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував військовим Повітряних сил ЗСУ за гарно сплановану та проведену спецоперацію.
- У Міноборони Росії досі не коментували збиття літаків. Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що у Кремля немає інформації про це.
До слова, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті звернули увагу на повідомлення про те, що операції російської тактичної авіації скорочуються поблизу Азовського моря, і можливості російської авіації можуть бути погіршені після того, як українські сили знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.