Сьогодні вдень біля узбережжя Чорного моря помітили 5 літаків НАТО. Про це повідомив портал відстеження авіаперельотів Flightradar.

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Так, один із літаків – Boeing E-3A Sentry – баражує над територією Румунії. Це американський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління більш відомий як AWACS.

Другий Bombardier Challenger 650 Artemis літає вздовж кордонів України та Молдови. Він розпочав патрулювання із повітряного простору Румунії.

Також у цій зоні чергують 2 літаки Boeing RC-135W Rivet Joint, що належать Королівським ВПС Великобританії та ВПС США, а також американський літак Boeing P-8A Poseidon.

Літаки НАТО над Чорним морем: фото Flightradar

Передають розвіддані Україні

Відомо, що авіація Альянсу періодично кружляє над акваторією Чорного моря. Літаки збирають розвідувальну інформацію, якою діляться із Києвом у режимі реального часу. Ці дані Україна потім використовує для ракетних ударів та дронових атак на ворожі військові об'єкти в Криму.

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