Сьогодні вдень біля узбережжя Чорного моря помітили 5 літаків НАТО. Про це повідомив портал відстеження авіаперельотів Flightradar.
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Які "пташки" псують нерви окупантам у Криму
Так, один із літаків – Boeing E-3A Sentry – баражує над територією Румунії. Це американський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління більш відомий як AWACS.
Другий Bombardier Challenger 650 Artemis літає вздовж кордонів України та Молдови. Він розпочав патрулювання із повітряного простору Румунії.
Також у цій зоні чергують 2 літаки Boeing RC-135W Rivet Joint, що належать Королівським ВПС Великобританії та ВПС США, а також американський літак Boeing P-8A Poseidon.
Літаки НАТО над Чорним морем: фото Flightradar
Передають розвіддані Україні
Відомо, що авіація Альянсу періодично кружляє над акваторією Чорного моря. Літаки збирають розвідувальну інформацію, якою діляться із Києвом у режимі реального часу. Ці дані Україна потім використовує для ракетних ударів та дронових атак на ворожі військові об'єкти в Криму.
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- У перші дні Нового року українські захисники потужно привітали окупантів у Криму. Вдень 4 січня лунали вибухи у різних місцях на півострові.
- Зокрема, під Севастополем наші військові вдарили по командному пункту окупантів, а під Євпаторією – завдали удару по протиповітряній обороні противника. Також був знищений склад боєприпасів окупантів.
- Крім того, ворог втратив кілька РЛС на аеродромі у Саках.
- Росіяни назвали атаку 4 січня "наймасованішим" нападом на Крим. Вони заявили, що по півострову вдарили майже 40 безпілотників, а також 10 ракетами.