Вдень 4 січня, коли голова ГУР святкував день народження, у Криму у різних місцях гуркотіло і палало. Згодом стало відомо, що то Україна атакувала військові об'єкти російських загарбників.

Дивіться також У Крим після ударів прибув спецборт Росії: що важливе розповіли партизани

Яких втрат зазнав ворог у Криму

З моменту проведення спецоперації минуло вже два дні, а інформацію про її наслідки ще встановлюють. Час від часу офіційні особи повідомляють про ті чи інші досягнення української "бавовни", яку росіяни ще довго пам'ятатимуть.

Так, сьогодні Головне управління розвідки розповіло, що внаслідок ударів по Криму вдалося ліквідувати ворожий склад боєкомплектів, розташований поблизу населеного пункту Гришине. Крім того, росіяни "позбулися" кілько РЛС на аеродромі у Саках.

Спецоперацію здійснили військові ГУР, Повітряних сил спільно із силами сектору оборони держави.

Дані космічної розвідки підтверджують успішне вогневе ураження складу БК російських загарбників у Гришиному / Фото ГУР

Нагадаємо, що вдень 4 січня українські сили завдали ударів по території тимчасово окупованого півострова. Самі росіяни назвали цю атаку наймасованішою за період війни. Окупанти жалілися, що Крим атакували майже 40 безпілотників і з десяток ракет. Пізніше стало відомо, що ЗСУ поцілили у командний пункт під Севастополем, а також вдарили по військовій частині у районі Євпаторії. Зазначалося, що у тому районі наші захисники успішно знищили один із елементів протиповітряної оборони противника.