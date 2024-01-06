Партизани "Атеш" пояснюють, що російські представники генштабу та ФСБ, ймовірно, прибули в Крим, щоб покарати відповідальних, призначити винних та шукати "зрадників" за провал в обороні півострова. Адже наші військові знищили ще один пункт управління ворогів у Саках.

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Чому росіяни скеровують спецборти у Крим

Наші агенти повідомляють, що внаслідок попадання українських ракет по командних пунктах Росії в Євпаторії та Севастополі до Криму все частіше прибувають літаки зі спеціального льотного загону "Росія". Вказаний спецзагін забезпечує перевезення високих посадових осіб Росії. Він безпосередньо підпорядковується управлінню справами президента Росії,

– пояснили партизани.

За їхніми даними, за останні декілька днів зафіксували прибуття декількох літаків зі спецборту. На борту, ймовірно, були представники генштабу та головного управління ФСБ. Їхня мета – покарати відповідальних, призначити винних і шукати "зрадників" за провал в обороні.

"Керівництво країни-терориста дуже стурбоване крайніми ударами Сил оборони України по військових об'єктах у Криму. Вирішили взяти під свій безпосередній контроль оборону Криму. Для них стала очевидною проблема із засобами ППО на півострові". – розповіли партизани.

За їхньою інформацією, після попадання до командного пункту зв'язку в Євпаторії, в окупантів посилилися проблеми із системою розпізнавання цілей "свій – чужий". Партизани пояснили, що сподіватимуться на те, що таки буде російський "дружній вогонь" та, що Сили оборони України використають це вікно можливостей для знищення окупантів у Криму.

Потужні вибухи в Криму: коротко