Партизани "Атеш" пояснюють, що російські представники генштабу та ФСБ, ймовірно, прибули в Крим, щоб покарати відповідальних, призначити винних та шукати "зрадників" за провал в обороні півострова. Адже наші військові знищили ще один пункт управління ворогів у Саках.
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Чому росіяни скеровують спецборти у Крим
Наші агенти повідомляють, що внаслідок попадання українських ракет по командних пунктах Росії в Євпаторії та Севастополі до Криму все частіше прибувають літаки зі спеціального льотного загону "Росія". Вказаний спецзагін забезпечує перевезення високих посадових осіб Росії. Він безпосередньо підпорядковується управлінню справами президента Росії,
– пояснили партизани.
За їхніми даними, за останні декілька днів зафіксували прибуття декількох літаків зі спецборту. На борту, ймовірно, були представники генштабу та головного управління ФСБ. Їхня мета – покарати відповідальних, призначити винних і шукати "зрадників" за провал в обороні.
"Керівництво країни-терориста дуже стурбоване крайніми ударами Сил оборони України по військових об'єктах у Криму. Вирішили взяти під свій безпосередній контроль оборону Криму. Для них стала очевидною проблема із засобами ППО на півострові". – розповіли партизани.
За їхньою інформацією, після попадання до командного пункту зв'язку в Євпаторії, в окупантів посилилися проблеми із системою розпізнавання цілей "свій – чужий". Партизани пояснили, що сподіватимуться на те, що таки буде російський "дружній вогонь" та, що Сили оборони України використають це вікно можливостей для знищення окупантів у Криму.
Потужні вибухи в Криму: коротко
- Особливо тривожно в Криму стало ввечері 4 січня – там місцеві мешканці говорили про звуки вибухів, що нагадують прильоти. Їх чули у Новофедорівці, що у Сацькому районі, в Євпаторії та Скворцовому.
- Згодом в Управлінні стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних Сил України написали, що Збройні сили України уразили командний пункт з'єднання окупаційних військ поблизу Севастополя. Також джерела 24 Каналу повідомили, що у Севастополі попередньо є влучання у військову частину в Юхаріній балці, де був підрозділ секретного захищеного зв'язку з російським генштабом.
- Сили оборони України завдали потужного удару по частині зв'язку в Євпаторії. Там була пожежа. 5 січня в Криму також було тривожно – оголошували про тривогу в Севастополі. У районі Севастопольської та Стрілецької бухт виднівся дим.
- Вибухи в Криму пролунали й у ніч проти 6 січня. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що українським військовим вдалося вразити військовий аеродром у Саках.