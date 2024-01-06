Партизаны "Атеш" объясняют, что российские представители генштаба и ФСБ, вероятно, прибыли в Крым, чтобы наказать ответственных, назначить виновных и искать "предателей" за провал в обороне полуострова. Ведь наши военные уничтожили еще один пункт управления врагов в Саках.

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Почему россияне направляют спецборты в Крым

Наши агенты сообщают, что в результате попадания украинских ракет по командным пунктам России в Евпатории и Севастополе в Крым все чаще прибывают самолеты из специального летного отряда "Россия". Указанный спецотряд обеспечивает перевозку высоких должностных лиц России. Он непосредственно подчиняется управлению делами президента России,

– объяснили партизаны.

По их данным, за последние несколько дней зафиксировали прибытие нескольких самолетов спецборта. На борту, вероятно, находились представители Генштаба и Главного управления ФСБ. Их цель – наказать ответственных, назначить виновных и искать "предателей" за провал в обороне.

"Руководство страны-террориста очень озабочено последними ударами Сил обороны Украины по военным объектам в Крыму. Решили взять под свой непосредственный контроль оборону Крыма. Для них стала очевидной проблема со средствами ПВО на полуострове", – рассказали партизаны.

По их информации, после попадания в командный пункт связи в Евпатории у оккупантов усугубились проблемы с системой распознавания целей "свой – чужой". Партизаны объяснили, что надеются на то, что будет российский "дружественный огонь" и что Силы обороны Украины используют это окно возможностей для уничтожения оккупантов в Крыму.

Мощные взрывы в Крыму: коротко