Местные этой ночью жаловались на "неизвестные вспышки", которые, как стало известно сейчас, закончились успешным поражением пункта управления. Украинские Воздушные силы филигранно отработали по вражескому объекту

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Детали поражения аэродрома

В ночь на 6 января во временно оккупированном Крыму раздалось по крайней мере около 10 взрывов. Отмечалось, что звуки являются следствием работы российской ПВО во время воздушной тревоги. В то же время, "что-то происходило" в районе Евпатории, а также слышали взрывы в районе Саки – Новофедоровка.

Несмотря на все сообщения о "сбитых целях" и "потерях нет", россияне остались без одного пункта управления в Крыму. Украинские пилоты ударили по военному аэродрому в Саках – снова не все цели были сбиты.

В очередной раз спасибо нашим летчикам за отличную работу! Вместе к победе,

– написал командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Стоит отметить! 4 января украинские военные поразили еще один командный пункт соединения в оккупированном Крыму – на этот раз в Севастополе. Местные паблики писали, что одну ракету удалось сбить, а другая попала прямо в воинскую часть (КП связи) в Юхариной балке.

Активная работа ВСУ в Крыму